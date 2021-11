A vida não está fácil para a Roma de José Mourinho. Nos últimos sete jogos oficiais, entre a Serie A e a Liga Conferência, apenas uma vitória. Este domingo, os romanos perderam por 3-2 em Veneza, para o campeonato.

No rescaldo do encontro, o técnico português frisou que nunca disse que a Roma era uma equipa de quarto lugar em Itália, mas que esse é, neste momento, o objetivo imediato.

«Nunca disse que somos uma equipa de quarto lugar, mas esse é o nosso objetivo, até que a matemática nos condene. Como treinador, tenho de coloca um pouco de ambição e motivação, não só nos jogadores, mas também em mim», referiu, após o jogo, citado pela Gazzetta dello Sport.

«O clube fez muito, mas foi um mercado de mais de reação do que de reforço. O Bruno Peres ou o Juan Jesus teriam sido úteis. Perdemos jogadores com experiência. No Milan, se o Kjaer está lesionado, entra o Romagnoli. No Inter, se o Darmian está de fora, há o Dumfries. É preciso ter dois jogadores com potencial por posição. Hoje, o Karsdorp estava com problemas e avisou… com quem devo jogar? Mas isto não é uma crítica à direção. Nós somos uma equipa em construção. Esta temporada também pode ferir no coração e na alma, mas é muito importante entender. Não é um ano para sonhar, mas cabe-me aumentar as ambições e as motivações», referiu, ainda.