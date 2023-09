O treinador português José Mourinho rejeitou este sábado preocupações quanto ao seu futuro na Roma, apesar do 16.º lugar que a equipa ocupa no campeonato, lembrando que há três meses diziam que «seria uma tragédia» se saísse do comando técnico da equipa italiana.

«Agora parece que o problema sou eu. Há três meses, diziam que seria uma tragédia se eu saísse. Não ouço nem vejo o que se escreve ou fala sobre mim, há pessoas que me relatam coisas. Eu não sou o problema por trás de cada situação, existem vários fatores», disse Mourinho, em conferência de imprensa, na véspera da receção ao Frosinone (domingo, 19h45) para o duelo da 7.ª jornada da Serie A.

O técnico luso, que cumpre a terceira época em Roma, clarificou que não vai ceder às pressões dos que exigem a sua saída, apesar de os romanos terem apenas uma vitória em seis jornadas do campeonato e cinco pontos em 18 possíveis.

«Só o senhor Friedkin [ndr: proprietário americano e presidente do clube] pode dizer-me que a ligação termina antes de 30 de junho [de 2024]. Não tenho medo, não sinto falta de confiança, vou assumir minhas responsabilidades», disse Mourinho, recordando que «nunca» afirmou ser «o único responsável pelas vitórias», não assumindo, por isso, «todas as responsabilidades pelas derrotas». Além disso, garantiu que vai lutar todos os dias ao lado de jogadores e adeptos.

«Temos de ganhar jogos, não devemos procurar desculpas», admitiu Mourinho, que revelou ainda que «recebeu uma oferta maluca durante o verão», sem especificar o clube.