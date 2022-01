O futebolista português Sérgio Oliveira é titular no primeiro jogo pela Roma, figurando no onze inicial do treinador português José Mourinho para a receção ao Cagliari deste domingo.

O médio de 29 anos, que deixou o FC Porto rumo a Itália num negócio com empréstimo até final da época 2021/2022, com opção de compra, vai assim entrar em ação a partir das 17 horas.

O guarda-redes português Rui Patrício também é titular na equipa da capital transalpina.

O Roma-Cagliari é relativo à 22.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.