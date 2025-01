José Mourinho voltou a não perdoar e deixou críticas à arbitragem turca.

Nas redes sociais, o treinador português deixou uma farpa relativamente a um lance no jogo entre o Galatasaray e o Basaksehir, protagonizado por Miguel Crespo.

O momento ocorreu aos 30 minutos de jogo, com o jogador do Galatasaray a atingir com força a perna do português. O lance, que daria possível discussão para cartão vermelho, acabou por não dar em nada.

O técnico português, do Fenerbahçe, não gostou: «Caro Miguel Crespo, espero que estejas bem e que as suas caneleiras sejam feitas de carbono».

Miguel Crespo aproveitou a oportunidade e respondeu: «Estou bem. Obrigado! Graças a Deus e às minhas boas caneleiras, estou bem. Tive sorte».

O Galatasaray e o Basaksehir acabaram por empatar 2-2 na primeira jornada da Taça da Turquia.