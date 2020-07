O treinador português José Mourinho mostrou, esta quinta-feira, insatisfação após a derrota do Tottenham na casa do Sheffield United, por 3-1, apontando ao lance do golo anulado à sua equipa, que na circunstância daria o 1-1 no marcador.

«Não posso dizer o que penso, caso contrário teria problemas. Seria suspenso e não quero», afirmou Mourinho, em declarações aos jornalistas, lembrando o tento anulado a Harry Kane.

Aos 33 minutos, com o Sheffield a vencer por 1-0, o avançado inglês do Tottenham apontou o que seria o tento do empate. Contudo, o vídeo-árbitro indicou ao árbitro Michael Oliver uma infração de Lucas Moura, entendendo-se que o brasileiro, quando foi derrubado no decorrer da jogada, tocou inadvertidamente com a mão na bola ao cair no relvado.

Com esta derrota, a primeira desde o reatamento da Premier League, o Tottenham caiu para o nono lugar. Tem os mesmos 45 pontos ao fim de 33 jornadas, ficando mais longe dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões de 2020/2021.