Sem querer deixar uma declaração de intenções absoluta, o treinador português José Mourinho afirmou, esta terça-feira, que o Tottenham vai a Anfield para tentar vencer o Liverpool, num duelo que pode desempatar as contas de uma eventual liderança isolada entre spurs e reds.

«Vamos lá para tentar ganhar o jogo, é a forma como pensamos esta época. Não se trata de estar no topo da tabela ou não, é apenas sobre irmos lá e tentar ganhar», referiu Mourinho, em videoconferência de imprensa, esta manhã.

«Não quero fazer nenhuma declaração, só queremos jogar o jogo e ganhá-lo. Se não ganharmos e a responsabilidade for do Liverpool, ótimo», acrescentou, antes de relativizar as lesões do adversário e… da sua própria equipa, considerando essas situações como normais e não acreditando numa crise de lesões no rival. No entanto, houve uma lesão, essa sim séria, que não desconsiderou: a do central holandês do Liverpool, Virgil Van Dijk.

«Eu penso que o Alisson não está lesionado. Alexander-Arnold não está lesionado. O Matip, acho que vai jogar. O Fabinho não está lesionado. O Robertson não está lesionado. O Henderson não está lesionado. O Wijnaldum não está lesionado. O Salah não está lesionado. O Firmino não está lesionado. O Mané não está lesionado. O Van Dijk está lesionado e é um grande jogador, com certeza. Mas deem-me a lista de lesionados do Liverpool e comparem essa lista de lesões com o que é a melhor equipa do Liverpool», desafiou, falando depois da sua equipa.

«Posso dar-vos a lista de lesões no Tottenham. Temos dois miúdos dos sub-16 com lesões, outros dois nos sub-21 e três nos sub-23. Temos o Lamela e o Tanganga. E aí têm a lista», ironizando, antes de completar. «Mas o Lloris está lesionado? Não. O Alderweireld? Não. O Dier? Não. O Reguilón? Não. O Harry Kane? Não. O Son? Não. O Lucas? Não», rematou.

Tottenham e Liverpool têm 25 pontos cada, nos dois primeiros lugares da Premier League. Defrontam-se às 20 horas de quarta-feira, em duelo da 13.ª jornada.