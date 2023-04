O futebolista argentino Paulo Dybala voltou a deixar elogios ao seu treinador na Roma, o português José Mourinho, falando de alguém que «tem uma imagem e um poder importante por tudo o que representa no mundo do futebol».

Em declarações à DAZN, Dybala sublinhou a sinceridade que o técnico tem perante os seus jogadores, diz que Mourinho daria um «bom jogador de xadrez» e recordou um episódio com o treinador, quando ainda representava a Juventus e o português já estava na Roma.

«Ele seria um bom jogador de xadrez. Antes de chegar aqui, à Roma, conversámos duas vezes e ele ligou-me quando eu ainda estava em Turim. Ele é muito bom quando fala e quando quer “entrar” dentro de alguém. Tive um pressentimento especial com ele», referiu.

«É difícil, no mundo do futebol, encontrar alguém que te diga as coisas de forma sincera. Tenho uma relação direta e sincera com ele, conversamos muito. Ele fez história no futebol. É muito sincero, sabe preparar os jogos. Quase tudo o que ele te diz acontece em campo. Ele entende muito bem o futebol e prova disso é o facto de ter ganho quase em todas as equipas que treinou», prosseguiu, numa entrevista em que também falou sobre Cristiano Ronaldo, antes de recordar o que aconteceu quando ainda estava na Juventus.

«Em janeiro de 2022, Mourinho aproximou-se de mim no Roma-Juventus (3-4) e disse-me: “És um fenómeno”. É verdade e foi a primeira coisa que ele me recordou quando me ligou. Nunca me aconteceu que um treinador de uma outra equipa qualquer fizesse tal coisa durante um jogo. Contra o Manchester na Champions, quando eu ainda jogava na Juventus, tínhamos discutido, eu tinha-lhe dito que não precisava de fazer aquele gesto, mas esse episódio ficou por ali, no campo», disse ainda o argentino, em alusão ao episódio que aconteceu no jogo da época 2018/19.