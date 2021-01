O treinador do Tottenham, o português José Mourinho, considerou que faltou à sua equipa sentenciar o jogo ante o Fulham, que arrancou um empate na noite desta quarta-feira, a uma bola, com um golo do português Ivan Cavaleiro.

«Tínhamos de matar o jogo e não o fizemos. É preciso manter a folha limpa, não cometer erros. Era um golo evitável», disse, à BBC Sport, após o encontro, sublinhando que Areola fez grandes defesas na primeira parte e que o Fulham acabou por ser inteligente.

«Na primeira parte, o Areola fez algumas defesas impossíveis, outras na segunda parte também. Eles foram inteligentes o suficiente para perceber a forma como jogam. Eles mudam, tornam-se mais defensivos e conseguem resultados. Pensei que eles tinham tido alguma sorte, mas eles estiveram bem», disse.

«Tivemos resultados maus e podíamos e deveríamos ter evitado esses resultados», afirmou ainda Mourinho.