O treinador do Fenerbahçe, o português José Mourinho, considerou este domingo que a vitória por 2-1 ante o Hatayspor foi curta, face ao que a equipa fez no jogo da 17.ª jornada da liga turca, tendo também deixado várias impressões e recados face ao que, para si, se tem passado no futebol na Turquia.

Questionado sobre se pensa que as decisões dos árbitros afetam os jogadores, Mourinho defendeu que não só afeta os seus, como também… os adversários. «Não só os meus jogadores, também o adversário. O adversário sabe como pode jogar contra nós e como não pode jogar contra outras equipas. E os jogadores sentem, obviamente. Mas no que toca ao compromisso no jogo, penso que a equipa deu tudo. É um jogo para 6-1, 7-1, 6-0, 7-0, falhámos muitas ocasiões. O resultado é curto, mas a equipa jogou e os jogadores deram o seu melhor. No que toca ao sentimento de que algo é tóxico, nós sentimos e penso que o adversário também sente», disse Mourinho, em conferência de imprensa.

Na resposta seguinte, Mourinho acabou por manifestar-se contra o que entende ser um «sistema» que está montado no futebol turco.

«Primeiro, eu não falo turco, por isso não vejo televisão, não leio jornais, nem vejo redes sociais. Só tenho as minhas sensações e a única coisa que posso dizer é que, depois de 25 anos como treinador, 35 com uns dez como adjunto, nunca vi nada assim, com uma dimensão que vai além do compreensível. Não é uma situação em que um único clube a lutar vá destruir um sistema que é forte e que está estabelecido. Isto é a minha liga porque é a liga na qual trabalho. Vai ser a minha liga, espero, por pelo menos dois anos. Mas isto também é a vossa liga, a liga de cada criança que ama futebol, que sonha ser jogador de futebol, de cada criança que ama o seu clube. E se estão felizes com este status quo, sejam felizes», atirou.

Sobre a luta pelo campeonato, com o Fenerbahçe a ocupar o 2.º lugar com 39 pontos, a oito do líder Galatasaray, Mourinho apontou mais o dedo ao adversário, questionando-se como é que vai perder pontos.

«Para nos aproximarmos, precisamos de vencer jogos e que o líder perca pontos. Penso que vamos ganhar jogos, que vamos ser melhores do que fomos até agora, mas como é que eles vão perder pontos? É a questão. Como. Eu não falo turco, mas às vezes eu aprendo palavras por repetição. E ontem [ndr: sábado] toda a gente estava a dizer o mesmo: escândalo, escândalo, escândalo [ndr: skandal, em turco]. Eu aprendi uma nova palavra. Mas penso que neste país muita gente gosta. Mesmo os vencedores gostam, que é a pior coisa de todas. Porque ganhar a qualquer custo e ganhar desta forma é o pior», disse Mourinho, fazendo alusão a sábado, dia em que o Galatasaray venceu o Goztepe, por 2-1.