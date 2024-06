O Besiktas anunciou o novo treinador em comunicado, nesta quarta-feira. Giovanni van Bronckhorst, antigo futebolista, é o escolhido para suceder a Fernando Santos, que treinou o clube no início deste ano, durante apenas 16 jogos (venceu sete).

Giovanni van Bronckhorst, de 49 anos, não esteve em nenhuma equipa durante a época passada. Antes disso, esteve dois anos no Glasgow Rangers, um ano no Guangzhou, e vários no Feyenoord, dos Países Baixos, onde alcançou cinco títulos.

Van Bronckhorst é, desta forma, um dos treinadores 'rivais' de José Mourinho, que guia os destinos do Fenerbahçe. O clube anunciou a novidade em comunicado:

«Na sequência dos estudos pormenorizados efetuados pelo nosso Conselho de Administração sobre a estruturação da nova época, o neerlandês Giovanni van Bronckhorst foi nomeado treinador da nossa equipa A de futebol.

Giovanni van Bronckhorst, que chegou a um acordo por dois anos, mais um de opção, será assistido por Jean Paul van Gastel e Serdar Topraktepe. A cerimónia de assinatura do contrato do nosso novo treinador será anunciada separadamente.

Desejamos sucesso a Giovanni van Bronckhorst, que acreditamos que irá prestar serviços importantes ao nosso clube, e submetemo-lo à informação do público.

Com os melhores cumprimentos,

Besiktas JK»