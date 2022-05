Depois do apuramento para a final da Liga Conferência, a Roma, treinada pelo português José Mourinho, perdeu esta segunda-feira em Florença, ante a Fiorentina, por 2-0, no jogo que encerrou a 36.ª e antepenúltima jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

O resultado ficou feito logo nos primeiros 11 minutos de jogo, altura em que Giacomo Bonaventura fez o segundo golo da equipa da casa, já depois de Nicolás González ter inaugurado o marcador ao quinto minuto, de grande penalidade.

Num encontro em que os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira foram titulares (o médio saiu ao intervalo), a Roma não conseguiu reagir com eficiência à desvantagem madrugadora de dois golos, mas teve uma boa notícia: Leonardo Spinazzola, lesionado de longa duração, voltou à competição cerca de dez meses depois. Não jogava desde o Euro 2020, no verão de 2021, tendo feito os primeiros minutos da época: entrou ao minuto 90, para o lugar de Karsdorp.

Com este resultado, a Lazio confirma a ascensão ao quinto lugar, agora com 62 pontos. A Roma cai para sexto, com os mesmos 59 – lugar de acesso ao play-off da Liga Conferência (sem esquecer que os romanos podem ir à Liga Europa se vencerem a Liga Conferência desta época) – sendo que fica tudo embrulhado na luta europeia: a Fiorentina, sétima classificada, iguala a Roma com 59 pontos, os mesmos da Atalanta, oitava colocada na tabela.

Com este resultado, é mesmo a pior sequência da Roma de Mourinho na Serie A: quatro jornadas seguidas sem vencer.

O golo de Nicolás González:

O golo de Bonaventura: