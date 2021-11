O avançado inglês Tammy Abraham deixou o campeão Chelsea no verão passado para assinar pela Roma de José Mourinho e prosseguir a carreira em Itália.

Em declarações reproduzidas pelo Telegraph, o jogador de 24 anos abordou a mudança profissional e os ensinamentos de José Mourinho. «O que me disse? Apenas para ser um monstro, a sério», introduziu antes de esclarecer a tirada: «Uma das coisas que ele me disse foi que eu era um jogador demasiado porreiro e que, como avançado, tinha de mostrar mais agressividade à medida que ia ficando mais velho. Não basta ser bom no campo. É preciso esse caráter, essa presença para assustar os defesas e eu penso que estou a aprender a tornar-me melhor nesse aspeto», vincou.

Nesta tempora, Abraham soma cinco golos em 17 jogos pela Roma. Números algo discretos para um avançado mas que o têm mantido entre as escolhas de Gareth Southgate para a seleção inglesa, que está na iminência de se apurar para o Mundial 2022. «Fui para a Serie A e para uma equipa como a Roma, um clube enorme, por isso não me parece que as pessoas me esqueçam desde que esteja bem, marque golos e jogue bem. (...) Tenho de continuar a fazer as coisas certas e, como podem ver, o Gareth está de olhos postos nos jogadores que estão no estrangeiro», disse.

Tammy Abraham, por quem a Roma pagou 40 milhões de euros, admitiu ter hesitado antes de decidir mudar de campeonato. ««Não pensava nisso. Quem quer realmente sair da Premier League? É a melhor liga e onde toda a gente quer jogar. Ficamos sempre na dúvida», concluiu.