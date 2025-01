O Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, recebeu e venceu o Hatayspor por 2-1, este domingo, em jogo da 18.ª jornada da liga turca.

O avançado marroquino Youssef En-Nesyri (carrasco de Portugal no Mundial 2022) foi a figura do jogo, ao apontar os dois golos da equipa da casa, que assim voltou às vitórias, depois do empate ante o Eyupspor, na jornada anterior.

O primeiro golo do jogo surgiu aos 16 minutos e foi para o Fenerbahçe. Kamil Corecki perdeu a bola em zona defensiva e Edin Dzeko assistiu En-Nesyri para o 1-0.

Porém, o Hatayspor, que teve o avançado português Rui Pedro a titular, conseguiu chegar ao empate com um golo do francês Bilal Boutobba, aos 33 minutos. Os visitantes ainda estiveram perto de surpreender pelo ex-FC Porto Vincent Aboubakar, que quase marcou um golaço desde antes do meio-campo, mas a bola passou pouco por cima da trave.

O intervalo, no entanto, chegou já com o 2-1 no marcador. En-Nesyri na área, num lance com alguma sorte à mistura, viu a bola ficar à sua mercê para um cabeceamento certeiro para o fundo da baliza.

A segunda parte não teve golos, mas teve, a fechar, uma grande ocasião para o 3-1 do Fenerbahçe, já em tempo de compensação. Porém, Edin Dzeko desperdiçou um penálti, rematando por cima.

Com este resultado, o Fenerbahçe soma agora 39 pontos, no 2.º lugar. Está a oito pontos do líder Galatasaray (47) e com mais seis do que o Samsunspor, 3.º com 33 pontos.