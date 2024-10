O Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, venceu na receção ao Bodrumspor (2-0) este domingo, em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga turca de futebol.

O triunfo começou a ser construído com um golo de Youssef En-Nesyri, aos 15 minutos da primeira parte. O marcador foi fechado com um golo de Edin Dzeko, já na segunda parte, ao minuto 55.

Com esta vitória, o Fenerbahçe subiu ao 3.º lugar à condição, com 20 pontos em nove jogos, os mesmos do Besiktas, 4.º classificado com oito jogos. O Besiktas visita o líder Galatasaray (25 pontos em nove jogos) na segunda-feira (17h00). O Samsunspor é 2.º classificado, com 22 pontos em dez jogos.

No Bodrumspor, o guarda-redes português Diogo Sousa, formado no Sporting, foi titular. O médio luso Pedro Brazão, ex-Famalicão, entrou aos 69 minutos. O Bodrumspor é 13.º classificado, com dez pontos.