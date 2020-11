Os treinadores portugueses José Mourinho (Tottenham) e Luís Castro (Shakhtar Donetsk) foram penalizados com um jogo de suspensão pela UEFA, de acordo com as decisões do Comité de Controlo, Ética e Disciplina do organismo, publicadas esta sexta-feira.

O castigo a Mourinho está relacionado com atraso no jogo de 29 de outubro, da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, na Bélgica, ante o Antuérpia, que os ingleses perderam por 1-0. Contudo, o jogo de suspensão aplicado tem pena suspensa de um ano. O Tottenham foi ainda multado em 28 mil euros, 25 mil por atraso e 3 mil por incumprimento das regras de equipamento.

Já Luís Castro foi castigado em um jogo após a UEFA ter aplicado, esta semana, a «execução» da medida que tinha sido decretada em período probatório a 7 de agosto, a propósito de um jogo da época 2019/2020. O técnico transmontano foi ainda multado em 5 mil euros por «ter sido responsável pelo atraso» no jogo com o Inter de Milão, a 27 de outubro, que terminou com o 0-0 no marcador, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.