José Mourinho fez, na terça-feira, um jantar com toda a estrutura da equipa principal da Roma para celebrar os mil jogos como treinador, tendo saído do restaurante, junto ao Vaticano, com um ambiente apoteótico criado por dezenas de adeptos do clube italiano.

Depois de ter sido apanhado por alguns adeptos nas imediações do restaurante, num evento que se queria com o maior secretismo possível, vários adeptos da Roma esperaram a saída de Mourinho no final, para saudar o técnico português.

Segundo o jornal Corriere dello Sport, durante o jantar, José Mourinho efetuou um discurso perante os jogadores e a direção, encorajando todos para o que aí vem em 2021/2022. «O caminho ainda é longo, não ganhámos nada, temos que continuar assim», cita o desportivo transalpino.

Em cinco jogos oficiais, a Roma leva três vitórias no campeonato e está na liderança, com nove pontos. Na Liga Conferência, venceu os dois jogos do play-off com o Trabzonspor, para apurar-se para a fase de grupos.