José Mourinho deixou, esta terça-feira, o comando técnico da Roma. O técnico português esteve esta manhã no centro de treinos, em Trigoria, para se despedir oficialmente do plantel e staff dos romanos e à saída foi surpreendido por vários adeptos dos giallorossi.



O carro este seguida foi parado por vários adeptos que deixaram palavras de agradecimento ao «Special One», que estava visivelmente desiludido pelo despedimento. Quando o carro arrancou, os adeptos despediram-se de Mourinho e cantaram o seu nome.



Mourinho criou uma ligação especial com os adeptos da Roma desde que chegou ao clube e era frequente elogiá-los nas conferências de imprensa. O que aconteceu na partida contra a Atalanta é sintomático, de resto: Mou foi expulso e saiu do relvado com o Olímpico de Roma a apoiá-lo.







Veja como foi: