A Roma, treinada pelo português José Mourinho, recebeu e venceu o Monza por 3-0, em jogo realizado no Estádio Olímpico, esta terça-feira, relativo à quarta jornada da Serie A italiana.

O triunfo da Roma, o terceiro em quatro jornadas, teve o argentino Paulo Dybala como protagonista: na estreia a marcar, o ex-Juventus bisou e encaminhou mais um êxito dos comandados de Mourinho, que tiveram Rui Patrício a titular na baliza.

Aos 18 minutos, Dybala fugiu em velocidade a dois defesas do Monza após ser lançado por Tammy Abraham e fez o 1-0. Aos 32 minutos, numa conclusão em esforço na área, Dybala foi mais astuto do que o adversário e dobrou a diferença.

O primeiro golo de Dybala:

O bis de Dybala:

O 3-0 final surgiu já na segunda parte, por Roger Ibañez, aos 61 minutos, num encontro que ficou marcado, na primeira parte, pela saída de Kumbulla por lesão: entrou Smalling para o seu lugar, ao minuto 28. Já em cima do apito final, nova contrariedade para Mourinho, que viu El Shaarawy cair no relvado depois de um arranque em velocidade, em tempo de compensação.

Com este resultado, e também beneficiando do empate do Milan ante o Sassuolo horas antes, a Roma passa a noite na liderança isolada, com dez pontos, mais um do que o Inter, que venceu a Cremonese por 3-1, à mesma hora do Roma-Monza.

No Giuseppe Meazza, Joaquín Correa abriu o marcador ao minuto 12, Nicolò Barella fez o 2-0 ao minuto 38 com um belo golo e Lautaro Martínez assinou o 3-0 já na segunda parte, aos 76 minutos. Okereke fez o 3-1 final, ao minuto 90.

A Roma fica agora à espera do que Nápoles, Lazio, Atalanta e Torino, todos com sete pontos e menos um jogo, façam na quarta-feira. O Nápoles recebe o Lecce, a Lazio visita a Sampdoria e há um Atalanta-Torino.

O golaço de Barella: