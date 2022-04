O Inter de Milão recebeu e venceu a Roma, treinada pelo português José Mourinho, por 3-1, em jogo da 34.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

No reencontro com o técnico português no Giuseppe Meazza, o Inter, agora comandado por Simone Inzaghi, chegou à vantagem aos 30 minutos, com um golo de Denzel Dumfries, que bateu o português Rui Patrício no cara-a-cara depois de um passe longo de Çalhanoglu.

O 2-0 surgiu ainda na primeira parte, num lance extraordinário de Marcelo Brozovic, que dobrou a diferença ao minuto 40 de jogo.

Na segunda parte, Lautaro Martínez fez o 3-0, depois de um canto de Çalhanoglu, aos 52 minutos.

Já depois de os adeptos do Inter terem cantado por José Mourinho, Henrikh Mkhitaryan fez o 3-1 final no marcador, reduzindo a desvantagem da Roma, aos 85 minutos, num jogo que ditou a décima derrota da equipa da capital no campeonato.

O Inter soma a quarta vitória seguida e chega aos 72 pontos, tendo mais um do que o Milan, com o mesmo número de jogos. O Milan visita a Lazio no domingo, recordando-se que a equipa de Simone Inzaghi tem um jogo em atraso ante o Bolonha ainda por realizar. A Roma mantém-se no quinto lugar, com 58 pontos, vendo travadas as ambições de chegar ao quarto lugar, pertença da Juventus, que tem 63 pontos e menos um jogo. A Lazio, sexta classificada com 56 pontos, pode mesmo ultrapassar a Roma, caso bata o Milan.

Já este sábado, o Torino venceu a Spezia por 2-1 e a Atalanta triunfou em Veneza (1-3).

