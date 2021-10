O treinador português José Mourinho exibiu esta quarta-feira um vídeo a desmontar um drone à margem dos trabalhos do plantel da Roma, garantindo que se trata de «trabalho».

«É futebol, é treino, é trabalho, não somos nós a divertirmo-nos», escreveu Mourinho, através das redes sociais, com um vídeo em que aparece a auxiliar o técnico que trabalha com o drone, nas arrumações.

De resto, Mourinho e a sua equipa técnica têm utilizado este tipo de aparelho para filmar as sessões de trabalho no clube italiano e para melhorar as técnicas de análise.