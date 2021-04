Pode dizer-se que o Tottenham voltou a pôr-se a jeito para não vencer na Premier League. Desta vez, foi ante o Newcastle. Um golo de Joe Willock, aos 85 minutos, impôs um empate a dois golos à equipa treinada por José Mourinho, este domingo, no encontro da 30.ª jornada.

Os spurs tiveram tudo para poder alcançar o Chelsea no quarto lugar, mas adormeceram à sombra de uma vantagem mínima perigosa que a equipa de Steve Bruce anulou a cinco minutos dos 90, depois de Joelinton ter feito o 1-0 e de Harry Kane ter bisado para a reviravolta, ainda antes do intervalo.

O jogo começou por ter uma enorme defesa de Lloris a negar o golo a Gayle. Depois disso, o primeiro golo surgiu aos 28 minutos, numa má abordagem do Tottenham na saída de bola. Quando o Newcastle deu um cheirinho na pressão, Tanganga viu o passe longo ser intercetado por um adversário, Davinson Sánchez não fez melhor e colocou a equipa desequilibrada e em xeque: Sean Longstaff aproveitou e serviu Joelinton para o 1-0.

Contudo, seis minutos bastariam para Harry Kane aparecer e dar a cambalhota no marcador, para chegar aos 19 golos e ultrapassar Mohamed Salah, que tem 18, no topo da lista de goleadores do campeonato.

Aos 30 minutos, o avançado, após um passe de Lo Celso, beneficiou de uma tentativa de corte do Newcastle para ganhar o ressalto e, já com o guarda-redes Dubravka fora do lance, só precisou de empurrar para o 1-1. Pouco depois, ao minuto 34, rematou cruzado para o fundo da baliza, após passe de Ndombélé.

Na segunda parte, já com Son e sem Carlos Vinícius, o melhor que o Tottenham conseguiu foi quase sentenciar num lance em que Almirón negou o 1-3 em cima da linha de golo. Na resposta, Joelinton ficou perto do golo e a ameaça concretizou-se no 2-2 aos 85 minutos, num remate do recém-entrado Joe Willock.

Gareth Bale ainda foi a jogo, mas foi tarde para o Tottenham evitar o empate.

A equipa de Mourinho ganha um ponto ao Chelsea, fica com 49, a dois do quarto lugar, antes de receber o Manchester United. Por outro lado, foi igualada pontualmente pelo Liverpool. Há ainda o West Ham com 49 pontos e menos um jogo. Quem olha com bons olhos é também o Everton, oitavo com 46 pontos e menos dois jogos que Tottenham e Liverpool.