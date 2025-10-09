A seleção de Timor-Leste, orientada pelo português José Pedro, perdeu esta quinta-feira frente às Filipinas, por 4-1, no terceiro jogo do Grupo A da qualificação para a Taça da Ásia 2027.

A jogar na Austrália, os timorenses viram Bjorn Kristensen a apontar um poker, com golos aos 15, 31, 49 e 56 minutos. Freitas Cali, aos 47 minutos, ainda marcou, mas não evitou a derrota.

Esta partida foi a estreia de José Pedro no comando da seleção, depois de ter orientado o Alverca no arranque da temporada passada, antes de dar o lugar a Vasco Botelho da Costa.

Com este resultado, Timor-Leste de José Pedro está em terceiro lugar, com três pontos. As Filipinas lideram com sete.