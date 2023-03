José Pékerman deixou o cargo de selecionador da Venezuela, anunciou a Federação vinotinto esta quarta-feira.

O treinador argentino, que tinha sucedido a José Peseiro, somou cinco vitórias em 10 jogos, durante um ano e três meses.

De acordo com o diário Olé, a saída de Pékerman partiu da vontade do treinador de 73 anos, insatisfeito com o incumprimento de certas promessas, como a criação de um torneio para ajudar a desenvolver os talentos do país e a melhoria das infraestruturas.

Além disso, a imprensa argentina adianta que a equipa técnica tinha pagamentos em atraso, isto numa altura em que a Venezuela atravessa um contexto socioeconómico conturbado.