José Peseiro é o novo treinador do Al Ula, sabe o Maisfutebol. O técnico português abraça o clube que é o atual quarto classificado da II Liga Saudita.

Tal como acontece com os clubes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal e Al Ahli), o Al Ula também faz parte de uma estratégia do governo saudita para projeção do país.

Neste caso, o clube faz parte de um projeto tutelado pela Royal Commission for AlUla, entidade criada no âmbito da Vision 2030 com a missão de transformar AlUla num destino global de turismo de luxo.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é o embaixador do turismo de AlUla, sendo frequente vê-lo na região a passar férias, ou apenas dias de fim de semana, ao lado de Georgina, como forma de promoção do destino.

José Peseiro, de 65 anos regressa, assim, a um país que bem conhece e no qual já foi selecionador nacional, para procurar rapidamente colocar o clube na Liga Saudita, ao lado dos maiores clubes do país.

Peseiro estava sem clube desde que orientou o Zamalek, do Egito, em 2024/25. No currículo conta com poassagens por Sporting, FC Porto, Sp. Braga, além das seleções da Venezuela ou da Nigéria.