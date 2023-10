José Peseiro, atual selecionador da Nigéria, onde trabalha com Victor Osimhen, saiu em defesa do avançado, quanto ao vídeo que o Nápoles publicou na rede social TikTok e que levou o representante do jogador a ameaçar o clube com um processo.

«Aquele vídeo? Do clube? Vindo de fora é uma coisa, mas um vídeo vindo do clube é a pior parte. Isso não pode acontecer. Ele ficou triste, porque não é fácil para ninguém. Ele não percebe o motivo», começou por dizer o treinador português à Sky Sports.

«Ajuda a equipa a conquistar o título e agora gozam com ele?», acrescentou.

«O Nápoles fez uma coisa errada. Mas o meu conselho é que se mantenha calmo e que não se vire contra os adeptos, que não perca o equilíbrio. Mantém a mentalidade e a personalidade, é isso que os melhores jogadores fazem. E ele pode estar no topo», concluiu.