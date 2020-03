Jhon Murillo, do Tondela, e Ferraresi, do FC Porto B integram a pré-convocatória de José Peseiro para o arranque da fase sul-americana de acesso ao Mundial 2022.

Na primeira lista do técnico português, ao serviço da seleção venezuelana, destaca-se ainda a presença do avançado Jhonder Cádiz, que joga atualmente nos franceses do Dijon, por empréstimo do Benfica.

A vinotinto visita a Colômbia, de Carlos Queiroz, a 27 de março, quatro dias antes de receber o Paraguai, a 31 de março, naqueles que serão os dois primeiros testes de Peseiro no comando técnico da seleção sul-americana.

Eis os pré-convocados de Peseiro para o arranque da fase sul-americana de acesso ao Mundial 2022: