O futebolista português Diogo Jota desperdiçou, aos 60 minutos do Wolverhampton-Liverpool, uma enorme oportunidade de golo para inaugurar o marcador, no duelo deste sábado que acabaria mesmo com vitória dos «reds», por 1-0.

Num lance em que José Sá saiu da área e não conseguiu intercetar, Diogo Jota ficou depois com a baliza à mercê, conduziu a bola até perto da pequena área e rematou forte, mas rematou em cheio contra Conor Coady, que impediu o golo em cima da linha de baliza.

Isto em dia de aniversário para o português, que cumpre 25 anos mas não deu uma prenda à sua equipa. Quem a deu foi mesmo Origi, com o único golo do encontro, aos 90+4’.