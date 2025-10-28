Um homem de 81 anos faleceu na manhã desta terça-feira, depois de ter sido atropelado por Josep Martínez, guarda-redes do Inter de Milão.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, a tragédia aconteceu pelas 09h30 (08h30 em Portugal continental), em Fenegrò, na região de Como. O óbito foi declarado no local, apesar da intervenção dos serviços de emergência, incluindo um meio aéreo

Segundo adianta a imprensa italiana, desde a Gazzetta dello Sport à Sky, as primeiras investigações apontam para uma possível mudança repentina de direção por parte da vítima que estava em cadeira de rodas – manobra que pode ter acontecido devido a doença – afetando a trajetória do veículo que era conduzido por Josep Martínez.

O guarda-redes saiu ileso, mas ficou em estado de choque com o sucedido.

O Inter de Milão cancelou, entretanto, a conferência de imprensa do treinador Cristian Chivu, que estava marcada para o início da tarde.

[em atualização]