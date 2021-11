O futebolista do Bayern Munique, Joshua Kimmich, testou positivo à covid-19, confirmou na tarde desta quarta-feira o clube alemão.

«Joshua Kimmich está em isolamento após o teste ser positivo para o coronavírus. O médio do Bayern está bem», refere o emblema germânico, sem mais, em comunicado no seu sítio oficial.

O médio de 26 anos é um dos jogadores que recusou ser vacinado contra a covid-19, numa situação que levou o Bayern, segundo noticiou o jornal Bild no fim-de-semana, a decidir reduzir os salários de atletas que têm recusado a vacinação.

Segundo o mesmo jornal, além de Kimmich, Choupo-Moting, Musiala, Gnabry e Michael Cuisance seriam os jogadores afetados por esta medida.

Choupo-Moting, de resto, também testou positivo à covid-19 nas últimas horas. O internacional camaronês já estava mesmo em isolamento, juntamente com Gnabry, Musiala e Cuisance, que contactaram com uma pessoa que esteve infetada. Todos eles falharam o jogo da Liga dos Campeões ante o Dínamo de Kiev, na terça-feira, que terminou com vitória da equipa comandada por Julian Nagelsmann, por 2-1, na Ucrânia.