A Alemanha garantiu a passagem à fase final da Liga das Nações diante da Itália, com um empate a três bolas em casa (depois da vantagem de 2-1 obtida na primeira mão).

Para a história do jogo fica, também, a ação de Noel Urbaniak. O jovem de 15 anos repôs rapidamente a bola em Joshua Kimmich, que aproveitou a desorganização das equipas (e sobretudo a desatenção italiana) para bater o canto que culminou com o 2-0 para o conjunto germânico.

«Estava ao pé da bandeirola de canto e vi o Kimmich. Estabelecemos contacto visual e vi que ele precisava da bola. Atirei-a imediatamente e depois aconteceu o golo. Fiquei muito feliz», disse Noel, à RTL, depois da primeira atuação como apanha-bolas.

O ato não passou despercebido e no final do encontro, o capitão alemão foi agradecer ao jovem, presenteando-o com uma bola autografada e ainda «um bilhete grátis para o próximo jogo em casa», oferecido por Rudi Völler, diretor desportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB).