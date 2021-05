O Dínamo Zagreb sagrou-se, este domingo, campeão nacional de futebol na Croácia, com o triunfo por 5-1 na deslocação ao Rijeka, na 33.ª de 36 jornadas do campeonato.

O 22.º título da história do clube na liga foi garantido num jogo que começou com desvantagem madrugadora, fruto do golo de Menalo para o Rijeka, no primeiro minuto.

Depois, o Dínamo respondeu com o 1-1 aos 42 minutos, num autogolo de Galovic. Na segunda parte, o médio cedido pelo Sporting, Misic, fez o 1-2 aos 48 minutos. Os visitantes beneficiaram ainda de mais dois autogolos, de Capan (50m) e Vukcevic (87m), tendo marcado ainda por Orsic, aos 65 minutos.

É o quarto título seguido do Dínamo, o 15.º nos últimos 16 anos. Só o Rijeka quebrou a hegemonia, em 2016/2017.

O Dínamo segue líder com 78 pontos. Em segundo está o Osijek, a dez de distância, com 68, quando estão em jogo nove pontos até final.