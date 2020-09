O médio Josip Vukovic é reforço do Osijek para as próximas duas épocas, com mais uma de opção, anunciou o emblema croata, esta segunda-feira. O futebolista de 28 anos, que rescindira com o Marítimo no verão, está de volta ao seu país três anos depois para prosseguir a carreira.

Vukovic tinha saído da Croácia em 2017, para jogar no NK Vitez (Bósnia) e no Olimpik Donetsk (Ucrânia) - ambos os clubes na época 2017/2018 - antes de chegar ao Marítimo, onde fez 54 jogos oficiais pela equipa principal em duas temporadas. Depois do Hajduk Split, Dugopolje, Istra Pula e RNK Split, o Osijek é o quinto clube de Vukovic na Croácia.