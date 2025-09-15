Jota Silva esteve a um minuto de ser jogador do Sporting. Porém, a transferência não foi possível e o português acabou por rumar ao Besiktas. Agora, na Turquia, mostrou-se feliz com essa mudança.

«Sinto-me ótimo. Era um passo que queria dar na minha carreira. A receção que recebi aqui foi realmente incrível. Não poderia pedir uma melhor. Quando soube do interesse do Besiktas, ficou tudo claro para mim. Queria aproveitar esta oportunidade. Achei que era o passo certo na minha carreira e precisava deste desafio para me desenvolver e crescer. É por isso que eu e todos os envolvidos neste processo fizemos tudo para acontecer», começou por dizer aos meios de comunicação do clube.

«Falei com alguns amigos que jogaram na Turquia. Disseram-me que este era o clube ideal para mim e que ia ser feliz. Foi muito fácil aceitar esta proposta. Sempre fui apaixonado por jogar em clubes que lutam por coisas grandes e que querem ganhar. Sou obcecado por ganhar e temos isso em comum», acrescentou.

Na sequência, o internacional português garantiu que está pronto para enfrentar os colossos da liga turca, depois da experiência contra lendas do mundo do futebol:

«Joguei contra defesas muito bons, alguns realmente difíceis. Quando joguei pelo V. Guimarães, joguei contra o Pepe no FC Porto, Van Dijk no Liverpool, Dalot no Manchester United. Joguei contra Rúben Dias. A Premier League é muito competitiva. E os defesas são muito difíceis. Esses quatro nomes ficaram comigo», partilhou.