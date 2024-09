O extremo português Jota, apresentado esta sexta-feira no Rennes, apontou o facto de estar numa das consideradas cinco melhores ligas e o «projeto» do clube como fatores importantes para prosseguir a carreira nos gauleses.

«Primeiro de tudo, uma das cinco melhores ligas, acho que qualquer jogador quer estar neste tipo de nível. Em segundo lugar, o projeto, penso que é um clube incrível para estar e para desenvolver, há muito talento, uma atmosfera muito boa, condições boas, penso que há uma boa fusão para ser melhor e para atuar contra os melhores», afirmou o jogador de 25 anos, de regresso ao futebol europeu, depois de uma época no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, onde admitiu que as coisas não correram tão bem como esperava.

«Como qualquer trabalho ou situação, às vezes as coisas não correm da forma que é suposta. Mas é a vida, isto acontece na minha vida, pode acontecer na sua [ndr: fala para o jornalista]. Em paz com isso. A vida continua e só preciso de ser eu mesmo, estar feliz e aprender com tudo. O ano passado não foi diferente disso e foi definitivamente um dos anos em que aprendi mais», respondeu, garantindo que não se arrepende de nenhuma decisão de carreira.

«Não me arrependo de nenhuma decisão, definitivamente. Estou orgulhoso de tudo o que decidi, isso fez de mim a pessoa que sou e talvez não estaria aqui se não tomasse essas decisões. Definitivamente, não tenho arrependimentos, é a vida e aprendi. Tive bons e maus momentos, mas a vida é assim e em paz com isso», disse Jota, formado no Benfica, onde subiu a sénior, tendo depois disso representado o Valladolid em 2020/21, o Celtic de 2021 a 2023 (onde fez as duas melhores épocas da carreira) e o Al-Ittihad em 2023/24.

«Acho que qualquer local é diferente, não faço suposições. Vai da forma que tiver de ir, estou de mente aberta para tudo, para ser a melhor versão de mim e ajudar toda a gente a atingir os seus objetivos no clube e dar alegrias aos adeptos», disse, ainda.

Jota respondeu em inglês a praticamente todas as questões – tendo tradutor para francês - e, quando questionado sobre a convivência com o francês N’Golo Kanté, o português respondeu, em francês, que o médio lhe falou «muito bem de Rennes». E, quando esperava a tradução da sua resposta, apercebeu-se segundos depois de que tinha respondido na língua local, arrancando uma gargalhada geral na sala de imprensa.

Jota já poderá ser opção para o Rennes-Montpellier deste domingo (14h00), jogo da 4.ª jornada da liga francesa.