O Celtic venceu este domingo na visita ao St. Mirren, por 5-1, em jogo da 28.ª jornada da primeira liga da Escócia.

A equipa da casa adiantou-se no marcador na primeira parte com um penálti de Mark O’Hara aos seis minutos e ficou reduzida a dez ao minuto 38, com a expulsão de Charles Dunne.

Na segunda parte, o português Jota, que foi titular, iniciou a reviravolta do Celtic, ao empatar aos 56 minutos. Depois, Alistair Johnston (61m), Liel Abada (70m), Matt O’Riley (72m) e um penálti de Oh Hyun-Gyu (81m) fixaram o resultado.

Jota fez o 10.º golo em 32 jogos em 2022/23.

O Celtic somou a sétima vitória seguida na prova e é líder com 76 pontos, mais nove do que o Rangers, segundo com 67.