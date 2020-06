O antigo futebolista e treinador espanhol Juan Carlos Unzué confirmou, esta quinta-feira, que sofre de esclerose lateral amiotrófica, uma das doenças degenerativas mais graves.

O técnico de 53 anos anunciou, ao final desta manhã, em conferência de imprensa, no estádio do Barcelona, o adeus ao futebol de forma emocionada, mas também uma mensagem de esperança para a vida e para o desporto.

«Quero tornar público o meu atual estado de saúde. Sofro de esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA», afirmou o antigo jogador de Barcelona, Sevilha, Tenerife, Osasuna e Oviedo.

«Posso assegurar que estou a lidar bem. Sou forte para conviver com esta adversidade e sinto-me um autêntico privilegiado pelo que a vida me deu. A vida vale a pena, mesmo quando as coisas parece que estão a desabar. Basta que valorizemos o essencial e o essencial é ter o privilegio de ter acordado esta manhã e estarmos aqui», disse, ainda.

Unzué, que seguiu depois carreira como técnico, integrou a equipa técnica do Barcelona entre 2003 e 2010 e de 2014 e 2015. Também passou pelo corpo técnico do Celta de Vigo, foi adjunto da seleção espanhola e treinador principal do Numancia (2010/2011) e, mais recentemente, do Celta de Vigo e do Girona, respetivamente em 2017/2018 e 2018/2019.

No final da conferência, Unzué recebeu um arrepiante aplauso coletivo de todos os presentes no auditório do Camp Nou, entre os quais estavam os produtos da formação do Barcelona Gerard Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba e Carles Puyol.