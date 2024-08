Juan Izquierdo, futebolista uruguaio e colega de equipa de Sebastian Coates no Nacional, morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 27 anos.

A notícia foi confirmada pelo próprio clube nas redes sociais, assim como pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde o atleta estava internado há alguns dias, depois de ter caído inanimado no relvado, durante o jogo entre o Nacional e o São Paulo. Após o incidente, Izquierdo acabou por ser transportado de urgência e colocado nos cuidados intensivos, sob ventilação mecânica.

«É com a mais profunda dor e tristeza que o Club Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos as nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas. Todo o Nacional está de luto por esta perda irreparável. Juan, estarás para sempre connosco», pode ler-se na mensagem deixada pelo clube nas redes sociais.

Ao longo da carreira, Juan Izquierdo atuou em seis clubes, cinco do Uruguai (CA Cerro, Peñarol, Motevideu Wanderers, Liverpool Montevideu e Nacional) e ainda o Atlético San Luis, do México.

