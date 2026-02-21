A 18.ª jornada da liga australiana (A-League) ficou marcada, na madrugada deste sábado (já tarde de domingo na Oceânia) por dois golos incríveis em dois jogos distintos: um golaço do espanhol Juan Mata na vitória do Melbourne Victory e um autogolo incrível do guarda-redes nigeriano Joshua Oluwayemi, do Wellington Phoenix.

Ambos, curiosamente, foram os golos inaugurais de cada jogo. No triunfo do Melbourne Victory na visita ao Melbourne City, por 3-1, Juan Mata aproveitou o adiantamento do guarda-redes Patrick Beach e, quase desde o meio-campo, fez um golaço, sem hipóteses de defesa num remate em «chapéu», aos 20 minutos.

Mata, experiente jogador de 37 anos, faria novo golo ao minuto 64 e Clarismario fez o outro golo da equipa visitante, aos 89 minutos. Max Caputo marcou para a equipa da casa, ao minuto 32. O português Roderick Miranda foi titular no Melbourne Victory.

Já no duelo entre as duas equipas neozelandesas que participam na liga australiana, a goleada do Auckland FC na visita ao Wellington Phoenix, por 5-0, começou numa abordagem péssima de Joshua Oluwayemi à bola, após um pontapé longo de um adversário desde o meio-campo defensivo do Auckland FC. Para perceber o erro colossal de Joshua, é mesmo ver as imagens.

O guarda-redes acabou mesmo por ser substituído ao intervalo. Após o jogo, o treinador do Wellington Phoenix, Giancarlo Italiano, renunciou ao cargo, conforme anunciou o clube.

AUSTRÁLIA: resultados e classificação

