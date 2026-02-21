VÍDEO: guarda-redes faz autogolo surreal de cabeça, sai ao intervalo e treinador demite-se
Na liga australiana, este sábado. Joshua Oluwayemi protagonizou lance incrível, num dia que também teve golaço do experiente espanhol Juan Mata
A 18.ª jornada da liga australiana (A-League) ficou marcada, na madrugada deste sábado (já tarde de domingo na Oceânia) por dois golos incríveis em dois jogos distintos: um golaço do espanhol Juan Mata na vitória do Melbourne Victory e um autogolo incrível do guarda-redes nigeriano Joshua Oluwayemi, do Wellington Phoenix.
Ambos, curiosamente, foram os golos inaugurais de cada jogo. No triunfo do Melbourne Victory na visita ao Melbourne City, por 3-1, Juan Mata aproveitou o adiantamento do guarda-redes Patrick Beach e, quase desde o meio-campo, fez um golaço, sem hipóteses de defesa num remate em «chapéu», aos 20 minutos.
Mata, experiente jogador de 37 anos, faria novo golo ao minuto 64 e Clarismario fez o outro golo da equipa visitante, aos 89 minutos. Max Caputo marcou para a equipa da casa, ao minuto 32. O português Roderick Miranda foi titular no Melbourne Victory.
Já no duelo entre as duas equipas neozelandesas que participam na liga australiana, a goleada do Auckland FC na visita ao Wellington Phoenix, por 5-0, começou numa abordagem péssima de Joshua Oluwayemi à bola, após um pontapé longo de um adversário desde o meio-campo defensivo do Auckland FC. Para perceber o erro colossal de Joshua, é mesmo ver as imagens.
O guarda-redes acabou mesmo por ser substituído ao intervalo. Após o jogo, o treinador do Wellington Phoenix, Giancarlo Italiano, renunciou ao cargo, conforme anunciou o clube.
Giancarlo Italiano has announced his resignation as men's head coach.
Thank you for everything, Chief 🫶
A club statement will follow. pic.twitter.com/Dl5vaw7sRy
— Wellington Phoenix 🔥 (@WgtnPhoenixFC) February 21, 2026
AUSTRÁLIA: resultados e classificação