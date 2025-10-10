O selecionador da Guiné Equatorial, Juan Michá, foi suspenso temporariamente, esta quinta-feira, após o cancelamento da visita ao Malawi, da nona e penúltima jornada de qualificação africana para o Mundial 2026 de futebol, anunciou a federação local (FEGUIFUT).

«Após a recusa dos capitães da Seleção da Guiné Equatorial em viajar para o Malawi, o que resultou na perda de três pontos e em uma multa milionária para o estado da Guiné Equatorial, a direção executiva da FEGUIFUT realizou uma reunião urgente nesta quinta-feira para tomar as decisões necessárias. Essas decisões foram posteriormente submetidas ao Ministério do Desporto», começou por referir o organismo, em comunicado, confirmando a decisão sobre Michá.

«O técnico Juan Michá foi suspenso das suas funções até novo aviso. Na partida frente à Libéria, das eliminatórias para o Mundial, o adjunto Casto Nopo Abeso assumirá a responsabilidade de dirigir a equipa», informou a FEGUIFUT.

Juan Michá foi suspenso pelo Ministro delegado do Desporto, Andrés Ikuga Fernández, na sequência da recusa da seleção em viajar na quarta-feira para o Malawi, em protesto contra as condições da viagem, o que motivou a falta de comparência no encontro.

De acordo com uma carta de um secretário-geral da FEGUIFUT, à qual a agência noticiosa francesa AFP teve acesso, o avião fretado que deveria transportar a seleção teve problemas, que ficaram resolvidos. Porém, os atletas não aceitaram rumar a Lilongwe, capital do Malawi, dizendo que «viajar naquelas condições colocaria seriamente em risco» a sua saúde física.

«O Ministério do Desporto concedeu aos jogadores convocados para estas partidas a oportunidade de colocar os seus nomes numa lista. Quem não o fizer será considerado como tendo optado por não jogar e não representará mais a seleção nacional», avisou, ainda, a federação local.

A FIFA não indicou as consequências da anulação do jogo para o Grupo H, liderado pela já qualificada Tunísia, com 22 pontos, seguido da Namíbia (15) e da Libéria (14), ambas com mais um jogo e hipóteses de aceder ao play-off africano. Malawi e Guiné Equatorial têm dez pontos cada e São Tomé e Príncipe é sexto e último, ainda sem pontos.

A Guiné Equatorial já tinha sido punida com duas derrotas administrativas na corrida ao Mundial 2026 por utilização irregular de Emilio Nsue, na receção à Namíbia e na visita à Libéria. Tinha ganho ambos os jogos por 1-0, precisamente com tentos daquele avançado.

A Guiné Equatorial vai receber a Libéria na segunda-feira, em Malabo, no fecho do Grupo H.

