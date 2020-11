O antigo jogador do FC Porto, Juan Quintero, despediu-se esta sexta-feira do River Plate, com um vídeo publicado nas suas redes sociais. O internacional colombiano está a caminho de uma nova aventura, na China, onde vai jogar no Shenzhen.

«Esta mensagem é para ti, para o que ama o River, o futebol, para o que ama estar na bancada. Hoje digo adeus, despeço-me de uma equipa na qual, desde o primeiro dia, recebi o carinho e o amor de milhões de pessoas», relatou Quintero, de 27 anos.

Quintero estava desde 2017 no River e a sua mudança para a China foi inicialmente revelada em agosto, pelo amigo e antigo jogador, Faustino Asprilla.

O próprio atleta já publicou mais do que uma mensagem em solo chinês, ainda que o Shenzhen não tenha, para já, oficializado o acordo.