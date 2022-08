O peruano Juan Reynoso é o novo selecionador de futebol do Peru, anunciou esta terça-feira a federação do país sul-americano, com o objetivo de garantir a presença no Mundial 2026.

Reynoso, de 52 anos, sucede a Ricardo Gareca no cargo, tendo assinado um contrato de quatro anos.

Gareca deixou a seleção peruana, que levou ao Mundial 2018, ao fim de sete anos. Conduziu o país a um Mundial depois de 36 anos de ausência, mas falhou a qualificação para o Mundial 2022.

Depois de ter sido quinto na qualificação sul-americana, o Peru acabou por ser derrotado pela Austrália, no desempate por grandes penalidades, no play-off intercontinental.

Reynoso chega depois de ter treinado os mexicanos do Cruz Azul.