Já ouviu falar de Juan Soto? Na Europa, serão muito poucos os que conhecem este nome. No entanto, Soto é considerado um dos maiores beisebolistas do momento nos Estados Unidos da América.

O outfielder, ou defesa exterior, em português, pertence aos New York Mets. Estava quase a chegar ao fim do contrato e, perante o interesse de outras equipas, o clube de Nova Iorque chegou a acordo, segundo a ESPN, para a renovação de contrato.

Mas não será uma renovação qualquer. Soto vai receber 724 milhões de euros em 15 anos, no contrato com maior montante alguma vez registado no desporto. É qualquer coisa como 48 milhões de euros por temporada.

Juan Soto, de 26 anos, terá ainda a opção de renovar por mais cinco temporadas (e terá um salário ainda maior se ativar essa opção, ultrapassando os 800 milhões de euros).

Cristiano Ronaldo, por exemplo, ganha mais de 250 milhões de euros por ano (!), mas assinou por duas temporadas e meia. O seu contrato com o Al Nassr ultrapassa, na totalidade, os 500 milhões de euros.