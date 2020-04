Cerca de cem mil pessoas participaram, este sábado, nas cerimónias fúnebres de um líder religioso muçulmano no Bangladesh, violando o confinamento em vigor desde março estabelecido no país.

O número aproximado de participantes, avançado pelos organizadores do funeral do imã Jubayer Ahmad Ansari, foi confirmado mais tarde pelo assessor do primeiro-ministro Sheikh Hasina, Shah Ali Farhad.

Para limitar o risco de contágio por covid-19, a polícia tinha aprovado a presença de 50 pessoas na cerimónia, realizada em Sarail, no leste do país, após negociações com a família do imã.

Contudo, a polícia não conseguiu suster a multidão de seguidores do imã, que se acumularem em grupos de dezenas de milhares de pessoas.

«As pessoas surgiram em ondas», relatou o chefe da polícia loal, Shahadat Hossain, à AFP.

O Bengladesh, que tem cerca de 168 milhões de habitantes, impôs, a 26 de março, o confinamento no país, para travar a propagação da pandemia da covid-19.

Segundo dados oficiais, o número de casos pela doença, no Bangladesh, aumentou em mais de 300 neste sábado, atingindo a marca de 2.200 casos positivos, dos quais resultaram 84 vítimas.