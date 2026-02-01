O futebolista inglês Jude Bellingha lesionou-se este domingo nos primeiros minutos do jogo com o Rayo Vallecano, da 22.ª jornada da Liga espanhola, tendo prevista uma paragem de cerca de um mês.

Bellingham vai, ao que tudo indica, falhar o duplo confronto do Real Madrid com o Benfica, para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, depois de um jogo em que foi substituído logo aos dez minutos.

«Depois dos testes realizados ao nosso jogador Jude Bellingham pelos serviços médicos do Real Madrid, o diagnóstico é uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda», indicou o departamento médico do clube.

O Real Madrid não avança com tempo estimado de paragem, mas, segundo a imprensa espanhola, Bellingham vai parar um mês. Assim, prevê-se que falhe os dois jogos com o Benfica, a 17 de fevereiro na Luz, e no dia 25 no Santiago Bernabéu.

Para o embate da primeira mão, também já são baixas certas Raúl Asencio e Rodrygo, ambos expulsos no último jogo da fase de liga, precisamente na Luz, onde o Benfica venceu por 4-2. Éder Militão, lesionado, também não é hipótese para o duelo ibérico.