Jude Bellingham é um dos nomes em maior foco esta temporada. O internacional inglês chegou ao Real Madrid no último verão, mas adaptou-se rapidamente e já regista números que o colocam ao nível dos melhores arranques na história dos merengues.

Ainda assim, a história poderia ter sido bem diferente, porque o médio de 20 anos demorou até aprender a gostar de futebol.

«No início, não gostava nada de futebol», disse o vencedor do troféu Kopa, atribuído ao melhor jogador sub-21, em entrevista ao L'Equipe.

«Quando era criança ia aos treinos e apanhava a relva, as flores, fazia colares com as margaridas para dar à minha mãe que estava fora do campo a ver-me. Foi assim mesmo, e o melhor de toda esta história é que provavelmente foi por isso que acabei por me envolver com o futebol», recordou.

O Bola de Ouro em construção que começou em Portugal

Bellingham confessou que o vício pelo futebol só chegou devido ao gosto pela competição.

«Sempre fui muito competitivo, mesmo quando brincava à apanhada, queria sempre apanhar as melhores flores ou ser o mais rápido nas escondidas. Quando era criança tive alguns problemas porque quando perdia ficava muito zangado, recusei-me a apertar a mão de adversários», assumiu.

«Com isso, aprendi que é preciso ser respeitador, mas foi principalmente a competição que me fez amar este desporto», concluiu.

Contratado por mais de 100 milhões de euros ao Borussia Dortmund, Bellingham leva 13 golos e três assistências nos primeiros 13 jogos pelo Real Madrid.