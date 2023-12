O Real Madrid não passou em Sevilha, de onde saiu com um empate a uma bola ante o Betis, este sábado, no Benito Villamarín, num dos grandes duelos da 16.ª jornada da liga espanhola.

Após uma primeira parte sem golos, o Real Madrid chegou à vantagem aos 53 minutos, num lance tão bem delineado que chega a parecer simples: Jude Bellingham foi da esquerda para o meio, combinou com Brahim Díaz e furou para receber mais à frente um passe por alto do espanhol, batendo o guarda-redes português Rui Silva.

O número 5 do Real Madrid continua em alta em 2023/24 e já leva 16 golos pelo clube espanhol, naquela que já é a sua época mais goleadora na carreira: os 12 que agora tem na liga fazem de si o melhor marcador da prova e tem ainda mais quatro golos na Champions.

Porém, o Betis ainda tinha uma palavra a dizer. E de que forma: após um passe de Willan José na direita, Aitor Ruibal, de fora da área, rematou com potência e colocação, para bater Andriy Lunin e fazer o 1-1 com que terminaria o jogo.

Na classificação, o Real dorme este sábado na liderança, com 39 pontos. Porém, deixa a liderança à mercê do Girona, grande sensação da liga, que tem 38 pontos, mas também um teste muito exigente no domingo, com a visita ao vizinho catalão Barcelona (20h00). O Barcelona também procura aproximação ao topo, dado que é 3.º classificado, com 34 pontos. Já o Betis é 7.º classificado, com 26 pontos.

No outro jogo já disputado este sábado, um golo de Kirian Rodríguez, aos 31 minutos, valeu o triunfo do Las Palmas na visita ao Alavés, por 1-0.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)