Julian Weigl vai ter de parar durante várias semanas devido a lesão, informou o Borussia Monchengladbach.

De acordo com o breve comunicado do clube alemão, o médio emprestado pelo Benfica sofreu uma «rotura parcial do ligamento da sindesmose» na vitória caseira do último sábado, diante do Bayern Munique (3-2).

Weigl entrou aos 50 minutos de jogo, mas teve de deixar o relvado nos instantes finais com queixas físicas.