O empréstimo de Julian Weigl ao Borussia Monchengladbach contempla uma cláusula de compra de 15 milhões de euros mas, no entendimento dos responsáveis do emblema germânico, esse valor esbarra na realidade económica do clube.

«Não, dar esse valor não é possível. Demos ao Julian uma perspetiva clara para esta temporada e ele abdicou de muita coisa. Só assim, o empréstimo foi viável. Não posso dizer o que vai acontecer depois disso», frisou o diretor-desportivo Roland Virkus, ao Sport Bild.

Apesar das dificuldades financeiras, o dirigente não descarta a transferência em definitivo do médio, embora o preço final tenha de ser negociado com o Benfica.

«Às vezes, um jogador desenvolve-se tanto num clube que acabas por encontrar uma nova solução, porque o desejo do jogador em ficar é grande. Mas é claro que o Benfica tem uma palavra a dizer nisto. Se o Julian se desenvolver bem aqui, tentaremos tudo para vinculá-lo a longo prazo. No entanto, já não é possível investir grandes quantidades de milhões», sublinhou.

Desde que chegou a Monchengladbach, no último dia da janela de transferências de verão, Weigl já cumpriu três jogos.