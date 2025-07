Com um sorriso no rosto, mas num momento difícil, o antigo guarda-redes Júlio Sérgio partilhou um vídeo emotivo nas redes sociais em que surge ao lado do filho num barbeiro.

Ao som de uma música intitulada «Viva a Vida», de Felipe Duram, os dois rapam o cabelo. O filho, por necessidade - atravessa tratamentos que requerem quimioterapia, na tentativa de debelar um tumor cerebral. Já o pai teve o mesmo gesto mas por solidaridade.

Enzo foi operado com sucesso há dois anos. Contudo, continua os tratamentos à doença diagnosticada em 2020, quando tinha dez anos.

O brasileiro é atualmente agente de jovens futebolistas. Jogou na Roma entre 2006 e 2011, tendo ainda representado clubes como o Santos ou o Juventude, do Brasil.