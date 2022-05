O técnico Julio Velázquez vai deixar o Alavés, comunicou o clube esta segunda-feira.

O espanhol assumiu o comando da equipa no início de abril, para substituir José Luis Mendilibar, mas não conseguiu evitar a despromoção, fruto do último lugar no campeonato, após três vitórias e cinco derrotas em oito jogos.

O treinador de 40 anos, note-se, até começou a temporada ao serviço do Marítimo, que deixou ao fim de 13 jogos.